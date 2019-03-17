В Прикамье 30-летняя женщина едва не зарезала своего мужа
Вечерние посиделки со спиртным в выходной день едва не закончились трагедией. В Нытвенском районе пьяная ссора между супругами переросла в поножовщину. Жена ударила ножом мужа. Того увезли в больницу, а супругу – в полицию.
- В Нытвенском районе 30-летняя местная жительница причинила своему 38-летнему мужу ножевое ранение, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Установлено, что они употребляли спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, в результате которой дело дошло до поножовщины. Подозреваемая в совершении преступления доставлена в дежурную часть полиции.. Потерпевший госпитализирован. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Всего 16 марта, в субботу, зарегистрировано 40 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 37, из них по «горячим следам» - 19.
ИСТОЧНИК KP.RU