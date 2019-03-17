2019-03-17T08:39:43+03:00
Общество

В Прикамье 30-летняя женщина едва не зарезала своего мужа

Ссора произошла после пьяных посиделок
Андрей МАТЛИН
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Пьяные посиделки закончились для мужа в больнице, а для жены в полиции.Пьяные посиделки закончились для мужа в больнице, а для жены в полиции.
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Вечерние посиделки со спиртным в выходной день едва не закончились трагедией. В Нытвенском районе пьяная ссора между супругами переросла в поножовщину. Жена ударила ножом мужа. Того увезли в больницу, а супругу – в полицию.

- В Нытвенском районе 30-летняя местная жительница причинила своему 38-летнему мужу ножевое ранение, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Установлено, что они употребляли спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, в результате которой дело дошло до поножовщины. Подозреваемая в совершении преступления доставлена в дежурную часть полиции.. Потерпевший госпитализирован. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего 16 марта, в субботу, зарегистрировано 40 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 37, из них по «горячим следам» - 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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