В Прикамье 30-летняя женщина едва не зарезала своего мужа

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-17T08:39:43+03:00

Пьяные посиделки закончились для мужа в больнице, а для жены в полиции.

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Вечерние посиделки со спиртным в выходной день едва не закончились трагедией. В Нытвенском районе пьяная ссора между супругами переросла в поножовщину. Жена ударила ножом мужа. Того увезли в больницу, а супругу – в полицию.

- В Нытвенском районе 30-летняя местная жительница причинила своему 38-летнему мужу ножевое ранение, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Установлено, что они употребляли спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, в результате которой дело дошло до поножовщины. Подозреваемая в совершении преступления доставлена в дежурную часть полиции.. Потерпевший госпитализирован. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего 16 марта, в субботу, зарегистрировано 40 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 37, из них по «горячим следам» - 19.

ИСТОЧНИК KP.RU