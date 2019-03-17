2019-03-17T08:11:43+03:00
Общество

«Черепашек выбрасывает, а аквариумы продает». В Перми обсуждают, как поступить с живодером, который берет в дар животных ради наживы

Он их находит на портале бесплатных объявлений
Андрей МАТЛИН
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Пермские морозы не для теплолюбивых черепах. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".Пермские морозы не для теплолюбивых черепах. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".
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В пермских соцсетях развернулась целая дискуссия: пермяки обсуждают, как поступить с мошенником-живодером. Он просматривает на одном из популярном порталов раздел, где предлагают безвозмездно взять домашних животных, например, – домашних черепашек. Забирает их, после чего теплолюбивых черепашек выбрасывает на улицу, а аквариумы и клетки продает.

Об этом сообщили пользователь странички ВКонтакте «Подслушано Пермь».

«Итог один, и он ужасный. Всех взятых животных подонок выкидывает, они погибают, а их клетки продаёт там же, на Авито! Несколько зверьков удалось случайно увидеть и спасти, благо на дворе было лето: белые крыски, джунгарик, ангорский хомяк», - написал один из них.

Адрес живодера известен, и участники дискуссии разделились на две группы: одни предлагают разобраться с пермяком по-свойски, другие – сообщить в полицию. Они предлагают откликнуться свидетелей этого жестокого мошенничества.

«Мы знаем, кто этот негодяй, мы ищем свидетелей - тех, кто покупал у него клетки, и тех, кто ему отдавал "в добрые руки" своих питомцев. Приезжает за клетками с животными он сам. А продаёт клетки его жена. В квартиру покупателей не пускают, выносят "товар"на улицу», - сообщили в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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