На следующей неделе в центре Перми в некоторых домах вечером отключат воду

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-17T06:19:52+03:00

На одной из центральных улиц будут ремонтировать водовод

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В Перми начинаются плановые ремонтные работы на водопроводных сетях. В частности, работники пермского водоканала приступят к давно уже запланированному ремонту магистрального водопровода в «новом центре» - на улице Революции.

В связи с этим будет временно прекращено водоснабжение в некоторых многоэтажных жилых домах на этой и прилегающих улицах. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Новогор Прикамье». Причем, воду вопреки обыкновению отключат вечером, а не утром. Ремонтные работы будут проводиться ночью и днем до следующего вечера.

19 марта, во вторник, в 21.00 воду отключат в домах на улицах Газеты «Звезда», 46, Революции, 27, Сибирской, 47 и 47А, Тимирязева, 57 и 59, Швецова, 37, 39, 46 и 48.

Водоснабжение обещают восстановить 20 марта, в среду, в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU