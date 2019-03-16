«Поворачивала налево и сбила ребенка». В Перми под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка
Днем в субботу, 16 марта, в Дзержинском районе Перми автомобиль Mitsubishi L200 сбила 9-летнюю девочку. Второклассница переходила улицу Папанинцев на зеленый свет. В это время по улице ехал пикап Mitsubishi, за рулем которого была 42-летняя женщина. На перекрестке с улицей Боровая она собралась повернуть налево и при этом не пропустила пешехода.
- В результате наезда второклассница получила травмы, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Перми. - По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 12 марта также в Дзержинском районе Перми 33-летняя женщина на «Фольксвагене Тигуан» выезжала с парковки. Она сдавала задним ходом и сбила 10-летнюю школьницу. Девочка шла вдоль проезжей части по линии тротуара. Ее пришлось госпитализировать в больницу с переломом ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU