2019-03-16T16:40:19+03:00
Происшествия

«Поворачивала налево и сбила ребенка». В Перми под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка

Второклассница переходила улицу на зеленый свет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото:ГИБДД Перми.Фото:ГИБДД Перми.
Изменить размер текста:

Днем в субботу, 16 марта, в Дзержинском районе Перми автомобиль Mitsubishi L200 сбила 9-летнюю девочку. Второклассница переходила улицу Папанинцев на зеленый свет. В это время по улице ехал пикап Mitsubishi, за рулем которого была 42-летняя женщина. На перекрестке с улицей Боровая она собралась повернуть налево и при этом не пропустила пешехода.

- В результате наезда второклассница получила травмы, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Перми. - По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 12 марта также в Дзержинском районе Перми 33-летняя женщина на «Фольксвагене Тигуан» выезжала с парковки. Она сдавала задним ходом и сбила 10-летнюю школьницу. Девочка шла вдоль проезжей части по линии тротуара. Ее пришлось госпитализировать в больницу с переломом ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях». В Пермь прибыли мощи Блаженной Матроны Московской
Пермский биатлонист Евгений Гараничев не побежит в эстафете на чемпионате мира
"Врачи за ночь ни разу не подошли".Следственный комитет проверит обстоятельства смерти пенсионерки в прикамской больнице
«Балалайки и ушанки не хватает». Жителей Тулы напугали фотографией пермского медведя
«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Пора задуматься? Более 5 тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори
В Пермском крае впервые пройдет Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»
Два авиарейса из Перми будут субсидировать из бюджета
В Перми «ФОРА-БАНК» и бизнес наладили диалог
Tele2 лучшая в телекоме по клиентскому сервису — аналитики KPMG
Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат
«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома
В Прикамье оштрафовали бабушку за падение 3-летнего ребенка из окна