«Приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях». В Пермь прибыли мощи Блаженной Матроны Московской

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-16T14:31:42+03:00

Святыня пробудет в храме «Утоли моя печали» до 21 апреля

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 марта, в пермский храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (микрорайон Крохалева, ул.Лодыгина, 40а) привезли икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

- Эта икона блаженной Матроны написана на Святой горе Афон в Греции, специально для Никольской обители в Ухте, - рассказал настоятель храма, иеромонах Илия Володин. - В иконе находится мощевик с частицей мощей Блаженной Матроны.

В Перми святыня пробудет до 21 апреля. Богослужения будут проходить ежедневно: в 8.30 и в 17.00.

- К Блаженной Матроне Московской обращаются с молитвами в разных трудных обстоятельствах: при болезнях и зависимостях, в семейных трудностях и житейских проблемах, - рассказал отец Илия. - Перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

ИСТОЧНИК KP.RU