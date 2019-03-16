2019-03-16T14:31:42+03:00
Общество

«Приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях». В Пермь прибыли мощи Блаженной Матроны Московской

Святыня пробудет в храме «Утоли моя печали» до 21 апреля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Икона была написана в Афоне.Икона была написана в Афоне.
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В субботу, 16 марта, в пермский храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (микрорайон Крохалева, ул.Лодыгина, 40а) привезли икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

- Эта икона блаженной Матроны написана на Святой горе Афон в Греции, специально для Никольской обители в Ухте, - рассказал настоятель храма, иеромонах Илия Володин. - В иконе находится мощевик с частицей мощей Блаженной Матроны.

В Перми святыня пробудет до 21 апреля. Богослужения будут проходить ежедневно: в 8.30 и в 17.00.

- К Блаженной Матроне Московской обращаются с молитвами в разных трудных обстоятельствах: при болезнях и зависимостях, в семейных трудностях и житейских проблемах, - рассказал отец Илия. - Перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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