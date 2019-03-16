Пермский биатлонист Евгений Гараничев не побежит в эстафете на чемпионате мира
Пермский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.
Анатолий Хованцев объяснил, что Евгений Гараничев будет готовиться к масс-старту. Поэтому на втором этапе эстафеты его заменит Никита Поршнев. Также в эстафете побегут Матвей Елисеев, Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Напомним, в начале недели из-за собственной невнимательности Евгений Гараничев лишил себя возможности побороться за медали в гонке преследования. Он финишировал девятым, потому что прошел лишний штрафной круг после четвертого рубежа. Спортсмен решил, что у него два промаха и пробежал два штрафных круга вместо одного.
ИСТОЧНИК KP.RU