Пермский биатлонист Евгений Гараничев не побежит в эстафете на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-16T14:11:16+03:00

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Пермский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

Анатолий Хованцев объяснил, что Евгений Гараничев будет готовиться к масс-старту. Поэтому на втором этапе эстафеты его заменит Никита Поршнев. Также в эстафете побегут Матвей Елисеев, Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Напомним, в начале недели из-за собственной невнимательности Евгений Гараничев лишил себя возможности побороться за медали в гонке преследования. Он финишировал девятым, потому что прошел лишний штрафной круг после четвертого рубежа. Спортсмен решил, что у него два промаха и пробежал два штрафных круга вместо одного.

ИСТОЧНИК KP.RU