2019-03-16T14:11:16+03:00
Спорт

Пермский биатлонист Евгений Гараничев не побежит в эстафете на чемпионате мира

Спортсмен готовится к масс-старту
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: личная страница Евгения Гараничева в ИнстаграмФото: личная страница Евгения Гараничева в Инстаграм
Изменить размер текста:

Пермский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

Анатолий Хованцев объяснил, что Евгений Гараничев будет готовиться к масс-старту. Поэтому на втором этапе эстафеты его заменит Никита Поршнев. Также в эстафете побегут Матвей Елисеев, Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Напомним, в начале недели из-за собственной невнимательности Евгений Гараничев лишил себя возможности побороться за медали в гонке преследования. Он финишировал девятым, потому что прошел лишний штрафной круг после четвертого рубежа. Спортсмен решил, что у него два промаха и пробежал два штрафных круга вместо одного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях». В Пермь прибыли мощи Блаженной Матроны Московской
"Врачи за ночь ни разу не подошли".Следственный комитет проверит обстоятельства смерти пенсионерки в прикамской больнице
«Балалайки и ушанки не хватает». Жителей Тулы напугали фотографией пермского медведя
«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Пора задуматься? Более 5 тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори
В Пермском крае впервые пройдет Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»
Два авиарейса из Перми будут субсидировать из бюджета
В Перми «ФОРА-БАНК» и бизнес наладили диалог
Tele2 лучшая в телекоме по клиентскому сервису — аналитики KPMG
Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат
«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома
В Прикамье оштрафовали бабушку за падение 3-летнего ребенка из окна