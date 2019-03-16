2019-03-16T12:01:57+03:00
Происшествия

"Врачи за ночь ни разу не подошли".Следственный комитет проверит обстоятельства смерти пенсионерки в прикамской больнице

Женщина скончалась в районной больнице Юрлы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Информацию о том, что в районной больнице села Юрла Коми-Пермяцкого округа пожилая женщина умерла из-за халатности врачей, проверят следственные органы.

71-летняя женщина была госпитализирована 8 марта с высокой температурой, а наутро она скончалась. Как сообщили впоследствии родственники умершей, соседи по палате рассказали им, что к больной женщине за всю ночь ни разу не подошли врачи. Правдивость этой информации и намерены изучить следователи.

- В целях объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организована доследственная проверка поступивших сведений, - рассказали в пресс-службе ведомства. - С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях». В Пермь прибыли мощи Блаженной Матроны Московской
Пермский биатлонист Евгений Гараничев не побежит в эстафете на чемпионате мира
«Балалайки и ушанки не хватает». Жителей Тулы напугали фотографией пермского медведя
«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Пора задуматься? Более 5 тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори
В Пермском крае впервые пройдет Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»
Два авиарейса из Перми будут субсидировать из бюджета
В Перми «ФОРА-БАНК» и бизнес наладили диалог
Tele2 лучшая в телекоме по клиентскому сервису — аналитики KPMG
Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат
«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома
В Прикамье оштрафовали бабушку за падение 3-летнего ребенка из окна