"Врачи за ночь ни разу не подошли".Следственный комитет проверит обстоятельства смерти пенсионерки в прикамской больнице

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-16T12:01:57+03:00

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Информацию о том, что в районной больнице села Юрла Коми-Пермяцкого округа пожилая женщина умерла из-за халатности врачей, проверят следственные органы.

71-летняя женщина была госпитализирована 8 марта с высокой температурой, а наутро она скончалась. Как сообщили впоследствии родственники умершей, соседи по палате рассказали им, что к больной женщине за всю ночь ни разу не подошли врачи. Правдивость этой информации и намерены изучить следователи.

- В целях объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организована доследственная проверка поступивших сведений, - рассказали в пресс-службе ведомства. - С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU