«Балалайки и ушанки не хватает». Жителей Тулы напугали фотографией пермского медведя
В соцсетях Тулы появились фотографии медведя, привязанного к перилам одной из школ города. Эта новость вызвала бурное обсуждение.
«Балалайки и шапки ушанки не хватает, - шутили по этому поводу некоторые пользователи соцсетей. - Кажется, стереотипы о России начинают претворяться в жизнь!».
Однако другие опасались:
«Это дикий зверь, а не котенок, кто знает, чем это может закончиться».
А закончилось это разоблачением – оказалось, что туляков напугали фотографией медведя, которого сфотографировали несколько дней назад в Перми у ДК имени Гагарина. Туда хищника привезли для участия в цирковом шоу, а во двор медведя вывели на прогулку. Эта фотография широко разошлась по социальным сетям Перми, а впоследствии дошла и до Тулы.
Напомним, ранее мы писали о том, как сотрудники пермской городской службы спасения сняли с крыши маленького котенка, забравшегося на девятиметровое здание, спасаясь от бродячих собак.
ИСТОЧНИК KP.RU