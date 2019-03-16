2019-03-16T09:30:57+03:00
Общество

«Балалайки и ушанки не хватает». Жителей Тулы напугали фотографией пермского медведя

Новость о гуляющем по улицам хищнике оказалась фейком
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В соцсетях Тулы появились фотографии медведя, привязанного к перилам одной из школ города. Эта новость вызвала бурное обсуждение.

«Балалайки и шапки ушанки не хватает, - шутили по этому поводу некоторые пользователи соцсетей. - Кажется, стереотипы о России начинают претворяться в жизнь!».

Однако другие опасались:

«Это дикий зверь, а не котенок, кто знает, чем это может закончиться».

А закончилось это разоблачением – оказалось, что туляков напугали фотографией медведя, которого сфотографировали несколько дней назад в Перми у ДК имени Гагарина. Туда хищника привезли для участия в цирковом шоу, а во двор медведя вывели на прогулку. Эта фотография широко разошлась по социальным сетям Перми, а впоследствии дошла и до Тулы.

Напомним, ранее мы писали о том, как сотрудники пермской городской службы спасения сняли с крыши маленького котенка, забравшегося на девятиметровое здание, спасаясь от бродячих собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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