2019-03-16T09:09:25+03:00
Спорт

«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Но добиться победы удалось только в овертайм
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: БК "Парма"Фото: БК "Парма"
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу в УДС «Молот» пермская «Парма» принимала красноярский «Енисей» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счетом 92:88.

Уже после первой четверти счет стал 20:17 в пользу «Пармы». Вторая закончилась с минимальным преимуществом пермяков - 37:36.

Но в третьей команды действовали с переменным успехом, и на перерыв уже «Енисей» ушел с преимуществом в одно очко - 54:55.

В четвертой четверти битва шла на равных. За 12 секунд до конца матча «Парма» вела со счетом 75:72, но трехочковый бросок игрока «Енисея» перевел игру в овертайм.

И только в дополнительное время «Парме» удалось добиться победы.

- Сегодня у команды была хорошая энергии, и мы все 45 минут шли к этой победе, - поделился после матча и.о. главного тренера «ПАРМЫ» Вячеслав Шушаков. - В течение игры проводили успешную защиту, но если бы в некоторых простых ситуациях не допускали ошибки, то победа могла случится гораздо раньше. Как раз эти ошибки и завели нас в овертайм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях». В Пермь прибыли мощи Блаженной Матроны Московской
Пермский биатлонист Евгений Гараничев не побежит в эстафете на чемпионате мира
"Врачи за ночь ни разу не подошли".Следственный комитет проверит обстоятельства смерти пенсионерки в прикамской больнице
«Балалайки и ушанки не хватает». Жителей Тулы напугали фотографией пермского медведя
Пора задуматься? Более 5 тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори
В Пермском крае впервые пройдет Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»
Два авиарейса из Перми будут субсидировать из бюджета
В Перми «ФОРА-БАНК» и бизнес наладили диалог
Tele2 лучшая в телекоме по клиентскому сервису — аналитики KPMG
Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат
«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома
В Прикамье оштрафовали бабушку за падение 3-летнего ребенка из окна