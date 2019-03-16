«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-16T09:09:25+03:00

Но добиться победы удалось только в овертайм

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу в УДС «Молот» пермская «Парма» принимала красноярский «Енисей» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счетом 92:88.

Уже после первой четверти счет стал 20:17 в пользу «Пармы». Вторая закончилась с минимальным преимуществом пермяков - 37:36.

Но в третьей команды действовали с переменным успехом, и на перерыв уже «Енисей» ушел с преимуществом в одно очко - 54:55.

В четвертой четверти битва шла на равных. За 12 секунд до конца матча «Парма» вела со счетом 75:72, но трехочковый бросок игрока «Енисея» перевел игру в овертайм.

И только в дополнительное время «Парме» удалось добиться победы.

- Сегодня у команды была хорошая энергии, и мы все 45 минут шли к этой победе, - поделился после матча и.о. главного тренера «ПАРМЫ» Вячеслав Шушаков. - В течение игры проводили успешную защиту, но если бы в некоторых простых ситуациях не допускали ошибки, то победа могла случится гораздо раньше. Как раз эти ошибки и завели нас в овертайм.

ИСТОЧНИК KP.RU