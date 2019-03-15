2019-03-15T16:02:52+03:00
Общество

Пора задуматься? Более 5 тысяч детей в Пермском крае не привиты от кори

Круглый стол по проблемам вакцинопрофилактики собрал на площадке Общественной палаты Пермского края представителей власти, общественности, экспертов и журналистов
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Согласно международному опросу, проведенному в 67 странах мира Лондонской школой гигиены, Россия занимаем «почетное» третье место по антипрививочным настроениям.

Серьезность ситуации из-за отказа от вакцинации, ставящую под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями тяжёлых заболеваний в Пермском крае, отметили все участники круглого стола. Печальную статистику роста числа непривитых от кори детей в регионе озвучила Наталья Вольдшмидт, замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора. Если в 2008 году таких малышей было 1,9 тысяч, то в 2018 году - более 5,5 тысяч отказников. В Прикамье зафиксировано уже несколько случаев заболеваемости корью. А ведь именно отказ от прививок привел к развитию вируса в Европе.

Одной из главных причин отказа от вакцинации заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм называет успех вакцинопрофилатики: «Благодаря массе привитых в прошлом мы победили заболеваемость. А раз все хорошо, зачем прививаться?» Вторая причина, по мнению всех собравшихся, мощное антипрививочное движение. В мире 56 сайтов, пропагандирующий отказ от вакцины, из них - 50% отечественные. А вот источников, форумов, сайтов, отстаивающих другую точку зрения недостаточно.

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что решение о прививках должно быть осознанным. Как отметила председатель комиссии по образованию, здравоохранению и социальной защите Общественной палаты Пермского края, главный врач краевого центра медицинской профилактики Марина Другова - необходимо использовать разные ресурсы для просвещения людей об опасности отказа от прививок, активнее рассказывать об этой проблеме через СМИ и социальные сети.

По итогам круглого стола Общественной палатой будет сформирован пакет предложений для правительства региона и ИОГВ края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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