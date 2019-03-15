2019-03-15T15:13:55+03:00
Туризм

Два авиарейса из Перми будут субсидировать из бюджета

Улететь в Калининград и Краснодар можно будет дешевле
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: авиакомпания "Азимут".Фото: авиакомпания "Азимут".
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Росавиация включила рейсы Пермь - Калининград - Пермь и «Пермь - Краснодар - Пермь» в перечень субсидируемых из бюджета Пермского края и Российской Федерации, сообщили в краевом министерстве транспорта. Поэтому на этих рейсах максимальный тариф в одну сторону не может превышать 5640 рублей.

Со 2 мая авиакомпания ЮВТ АЭРО открывает прямой регулярный рейс из Перми в Калининград. Полеты планируется выполнять два раза в неделю на самолетах Bombardier, которые вмещают по 50 пассажиров. Самолеты будут вылетать из аэропорта «Большое Савино» по понедельникам в 20.10 и четвергам в 18.20. Билеты уже в продаже.

Авиакомпания «Азимут» со 2 апреля откроет продажу на субсидируемые рейсы по маршруту «Пермь - Краснодар - Пермь». До 13 мая рейсы будут проходить по понедельникам и четвергам. А с 17 мая по 25 октября по вторникам и пятницам - вылет из Краснодара в 00.30, прибытие в Пермь в 05.30, вылет из Перми в 06.40, прибытие в Краснодар в 07.40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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