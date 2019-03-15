2019-03-15T15:14:14+03:00
Общество

Филиал «ФОРА-БАНК» в Перми стал партнером клуба предпринимателей «Деловар»

Сегодня общая аудитория клуба превышает 400 000 человек в 15 городах России, и 3 городах Европы
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Фото пресс-службыФото пресс-службы
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Цель клуба «Деловар» — помощь в создании, развитии и ведении своего бизнеса посредством организации площадки для обмена опытом между предпринимателями и проведения мероприятий, полезных для развития бизнеса. Клуб предпринимателей «Деловар» - частное объединение владельцев бизнеса, созданное предпринимателями в 2003 году в Москве. Сегодня общая аудитория клуба превышает 400 000 человек в 15 городах России, и 3 городах Европы.

Филиал АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Перми как эксперт в области кредитования и услуг для юридических лиц стал другом и финансовым партнером для каждого из 70 членов клуба предпринимателей «Деловар Пермь». Представители Банка уже влились в насыщенную яркими образовательными и обучающими мероприятиями жизнь клуба, в плане до конца марта посещение еще 3-х событий, проведение презентаций услуг Банка, общение с предпринимательским сообществом города Пермь.

Клуб проводит встречи лицом к лицу и доверительные беседы с самыми крупными, самыми успешными, необычными, опытными предпринимателями города. Когда каждый участник встречи имеет возможность непосредственного контакта со спикером.

В результате одной встречи, участники: получают решение своих кейсов от самых известных крупных предпринимателей, приобретают новый контакт в своей записной книжке и уменьшают количество рукопожатий до любого нужного им человека, и, конечно, получают удовольствие, заряд энергии от встречи с друзьями и коллегами, и приносят в свой бизнес новые идеи, мысли, решения. Кроме того, «Деловар» проводит выезды на предприятия, мозговые штурмы, круглые столы и мини-семинары.

«Единое сообщество, общение с предпринимателями позволяет не только оказывать им финансовые услуги более доверительно и персонифицировано, но и понимать их реальные потребности, чтобы совершенствоваться. Девиз АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) - Выигрываем вместе! Открытый, честный диалог с предпринимателями позволяет реализовывать его» - делится впечатлениями об общении с пермскими предпринимателями Юрий Кожевников, заместитель Управляющего филиалом АКБ «Фора-Банк» (АО) в г.Перми.

С адресами и режимом работы подразделений Банка можно ознакомиться здесь.

Контакты единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):

Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).

Telegram: forabank_bot

VK: http://vk.com/forabank

Viber: http://chats.viber.com/forabank

Facebook:https://www.facebook.com/forabank

Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!

ИСТОЧНИК KP.RU

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