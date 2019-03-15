Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-15T14:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе организовала «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.

Звонки принимаются с 18 по 22 марта с 11 до 18 часов по пермскому времени по телефону 8(831)278-45-24 в ежедневном режиме. Обращаем внимание, что звонок междугородний.

По телефону «горячей линии» жители Прикамья могут сообщить о нарушениях сроков и длительных задержках выплаты заработной платы, , о несоблюдении работодателями требований законодательства о минимальном размере оплаты труда. Кроме того, специалисты расскажут, как бороться с зарплатой в конвертах и других нарушениях прав граждан при начислении и выплате заработной платы, сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе

ИСТОЧНИК KP.RU