Генеральная Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам зарплат
Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе организовала «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.
Звонки принимаются с 18 по 22 марта с 11 до 18 часов по пермскому времени по телефону 8(831)278-45-24 в ежедневном режиме. Обращаем внимание, что звонок междугородний.
По телефону «горячей линии» жители Прикамья могут сообщить о нарушениях сроков и длительных задержках выплаты заработной платы, , о несоблюдении работодателями требований законодательства о минимальном размере оплаты труда. Кроме того, специалисты расскажут, как бороться с зарплатой в конвертах и других нарушениях прав граждан при начислении и выплате заработной платы, сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе
ИСТОЧНИК KP.RU