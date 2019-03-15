2019-03-15T14:36:44+03:00
Общество

«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома

Она сидела на дереве, боясь шелохнуться, и ее клевали вороны
Константин КЯКИНЕН
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Руководитель приюта «Матроскин» Галя Море рассказала историю спасения кошки Марты.

- Это настолько обычная, настолько уже привычная история про кошек от безысходности оказавшихся на дереве, что обычно все проходят мимо, - написала Галя Море. - И от этого разрывается сердце.

Загнанная собаками, кошка Марта забралась на дерево на высоту четырехэтажного дома. А слезть уже не могла. От падения на лед она бы просто разбилась. Кроме того, на голодную и дрожащую кошку стали набрасываться вороны.

- Сама Марта не смогла бы спуститься, ее начали клевать вороны и скорее всего кошечка бы просто погибла, - говорит Галя Море. - Но ей повезло - мимо нее не прошла наша Ирина, она приехала к кошечке, вызвала службу эвакуации и Марту привезли в наш приют. Теперь она в тепле и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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