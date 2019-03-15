«Только жалобно мяукала». В Перми спасли кошку Марту, которая едва не упала с высоты четырехэтажного дома
Руководитель приюта «Матроскин» Галя Море рассказала историю спасения кошки Марты.
- Это настолько обычная, настолько уже привычная история про кошек от безысходности оказавшихся на дереве, что обычно все проходят мимо, - написала Галя Море. - И от этого разрывается сердце.
Загнанная собаками, кошка Марта забралась на дерево на высоту четырехэтажного дома. А слезть уже не могла. От падения на лед она бы просто разбилась. Кроме того, на голодную и дрожащую кошку стали набрасываться вороны.
- Сама Марта не смогла бы спуститься, ее начали клевать вороны и скорее всего кошечка бы просто погибла, - говорит Галя Море. - Но ей повезло - мимо нее не прошла наша Ирина, она приехала к кошечке, вызвала службу эвакуации и Марту привезли в наш приют. Теперь она в тепле и безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU