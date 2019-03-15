В Прикамье оштрафовали бабушку за падение 3-летнего ребенка из окна

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-15T14:06:24+03:00

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49-летняя жительница Перми в июле прошлого года оставила своего 3-летнего внука одного. Пока она занималась домашними делами, мальчик залез на подоконник и, навалившись на москитную сетку, выпал вниз на бетонную дорожку. В результате он получил тяжелые травмы головы.

Дело рассматривалось мировым судьей Свердловского района. Она признала женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначила ей наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, в Перми полиция проводит проверку по факту падения пенсионерки с трехлетним внуком из автобуса. Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Как уже писала «КП», женщина вместе с трехлетним внуком пытались выйти на остановке, а водитель уже нажал на газ. В результате женщина выпала из салона автобуса на асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU