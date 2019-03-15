2019-03-15T12:32:04+03:00
Общество

«Облик изменился кардинально». В Перми установили 33 киосков нового образца

Требования к внешнему облику НТО в Пермском крае утверждены приказом краевого минстроя
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт администрации городафото: сайт администрации города
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Пермские предприниматели стали устанавливать торговые павильоны и киоски нового образца. Сейчас на улицах города появилось 33 торговые точки, оформленные в едином стиле.

Напомним, что нормативные требования к внешнему облику НТО в Пермском крае утверждены приказом краевого минстроя. Предусмотрены торговые точки разнообразной специализации: общественное питание, продажа цветов, овощей и фруктов, киоски по распространению печатной продукции и другие.

- Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации города Перми, - заявили в мэрии. – В нее могут вноситься изменения. При этом НТО, не отраженные в разработанной схеме, но у которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах, пока не истечет 5-летний срок или условия договора не будут нарушены.

На «Торговой площадке» проходят торги на право размещения НТО на территории города. Уже проведено 11 аукционов в электронной форме, заключены 223 договора.

-. За последний год облик НТО в Перми изменился кардинально, считает заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Виктор Щипалкин. - С архитектурной точки зрения, прогресс в этом вопросе налицо. В первую очередь – объекты должны быть качественно выполнены. В 90-е годы они ограничивались крашеным металлом, самыми простыми алюминиевыми витражами. Сегодня – введены технологии. Прямоугольная форма обеспечивается дизайном, основанном на применении современных материалов и отдельных стилевых решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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