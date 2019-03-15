В Перми полиция проводит проверку по факту падения пенсионерки с трехлетним внуком из автобуса

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-15T12:19:24+03:00

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Пермская полиция проводит проверку падения 67-летней женщины при выходе из автобуса №19 на остановке «Кинотеатр «Кристалл» на Комсомольском проспекте.

Как уже писала «КП», женщина вместе с трехлетним внуком пытались выйти на остановке, а водитель уже нажал на газ. В результате женщина выпала из салона автобуса на асфальт.

Очевидцы сняли на видео последствия происшествия и опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видео видно, как прохожие пытаются очистить от грязи плащ женщины. А кондуктор в это время вышла из салона и стала кричать на пенсионерку. Она заявила, что бабушка стала выскакивать из автобуса буквально на ходу.

- 39-летний водитель автобуса МАЗ, осуществляя посадку и высадку, начал движение и допустил падение пассажира, - сообщили в городском УГИБДД. - В результате падения, 67 летняя женщина получила травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/697195" frameborder="0"></iframe> В Перми бабушка с трехлетним внуком упали под автобус.Видео: https://vk.com/transport_perm

ИСТОЧНИК KP.RU