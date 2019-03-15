2019-03-15T11:51:57+03:00
Происшествия

Жительница Прикамья, которая упала на скользкой лестнице, отсудила 300 тысяч рублей

Компенсацию морального вреда заплатит налоговая служба
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жительница Березников весной 2018 года спускалась по скользкой лестнице Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 и упала. Женщина получила травмы.

Суд Березников признал МРИФНС № 2 Пермского края виновной в несчастном случае. Было доказано, что лестница не была очищена от снега и льда, в результате чего жительница Березников поскользнулась. Таким образом, в судебном заседании установлено ненадлежащее исполнение обязанности по очистке лестницы.

Исковые требования суд удовлетворил частично и постановил взыскать с налогового органа 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мы также сообщали, что в прикамской больнице обвалилась крыша. По словам очевидцев, 14 марта около 9.30 произошло ЧП в Неволинской сельской амбулатории. Прямо во время приема пациентов начала обваливаться крыша в пристрое главного входа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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