2019-03-15T12:18:19+03:00
Происшествия

В Перми простились с артисткой «Балета Толстых»

Екатерина Юркова ушла из жизни в ночь на 12 марта
Константин КЯКИНЕН
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фото: с личной страницы Арины Панфиловой "ВКонтакте"фото: с личной страницы Арины Панфиловой "ВКонтакте"
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12 марта дочь основателя «Балета Панфилова» Арина сообщила печальную весть – не стало солистки «Балета Толстых» Екатерины Юрковой.

- Ты была огромным талантом, бомбой юмора и харизмы, - написала Арина Панфилова. - Настоящей, незабываемой и красавицей. Ты была знаковым человеком в Театре Евгения Панфилова. Начала с начала и продержалась до конца.

Отметим, что в этом году исполняется 25 лет «Балету Толстых». Прощание с Екатериной Юрковой состоялось 13 марта.

Тем временем, с 15 по 18 марта в Перми пройдет Международный фестиваль Дениса Мацуева, организованный Пермской краевой филармонией. В течение четырех дней со сцены Органного и Большого залов филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева и талантливых музыкантов - совсем юных дарований, лучших представителей нового поколения и признанных мастеров мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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