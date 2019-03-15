2019-03-15T11:22:43+03:00
Происшествия

В городском департаменте экономики ФСБ проводит выемку документов

Силовики проводят проверку в департаменте экономики и промышленной политики
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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15 марта сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, сообщила глава пресс-службы мэрии Наталья Шушпанова. Силовики изучают и изымают документы. Администрация Перми оказывает всю необходимую помощь следствию.

Напомним, что в январе контрольно-аналитический департамент администрации Перми провел внутреннюю проверку размещения рекламных конструкций. Поводом послужили низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективная работа сотрудников департамента.

Работа отдельных сотрудников была признана неудовлетворительной. Заключение проверки было направлено в надзорные органы.

Накануне в Перми силовики с автоматами перекрывали Центральный рынок. Наш фотограф, оказавшийся на месте событий, заметил, что силовики проверяют все машины, а также документы у мигрантов. От комментариев отказываются. Мы поинтересовались о том, что происходит в полиции и ФСБ. Ответ был один:

- Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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