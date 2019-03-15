В Перми в огне погиб 43-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-15T09:42:56+03:00

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В Перми 15 марта в 4 часа утра пожарным сообщили о пожаре в доме по улице Героя Васькина. До прибытия пожарных 32 человека самостоятельно покинули свои квартиры, вышли на улицу

- Прибывшие через 7 минут первые пожарные подразделения обнаружили возгорание в одной из комнат на 3 этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Звенья газодымозащитной службы проникли внутрь, обнаружили внутри хозяина без признаков жизни. Горение ликвидировано в 4.29. На месте пожара работали 8 единиц техники, 32 человека личного состава.

По предварительным данным, 43-летний мужчина получил отравление продуктами горения. При этом, площадь пожара составила всего 1 квадратный метр. От дыма закоптились стены и потолок комнаты. Стены комнаты и потолок закоптились.

ИСТОЧНИК KP.RU