2019-03-15T12:19:04+03:00
Происшествия

Грабители выхватили из рук пенсионерки 2,5 млн рублей в Перми

Они доставлены в Пермь и помещены под стражу
Константин КЯКИНЕН
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Пермские сотрудники уголовного розыска совместно со своими коллегами из главка и оперативниками Свердловской области раскрыли дерзкое ограбление, которые было совершено в ноябре прошлого года. Тогда двое людей на улице Екатерининская в Перми возле отделения банка выхватили у рук 82-летней пенсионерки сумку, в которой находилось 2,5 млн рублей. Пожилая женщина за несколько минут до кражи сняла деньги в банке.

Двое уроженцев стран ближнего зарубежья были задержаны в других регионах России. Одного взяли в Екатеринбурге, второго – в Московской области. При обыске в арендованных квартирах обнаружены две с половиной тысячи долларов США. Задержанные доставлены в Пермь, где им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские считают, что эти грабители могут быть причастны к другим преступлениям. Если Вы пострадали от действий этих граждан, звоните по телефону 246-82-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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