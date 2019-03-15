2019-03-15T08:33:08+03:00
Общество

Житель Прикамья пытался скрыться от судебных приставов в колодце, который он рыл для односельчанина

Увидев, что его обнаружили, неплательщик покинул свое убежище
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Житель Бардымского района задолжал более 100 тысяч рублей. Он не только не хотел платить по кредиту, но и всячески уклонялся от встречи с судебными приставами.

Однажды издалека заметив людей в форме, он попытался спрятаться на соседнем участке. Но беглеца выдала свежая цепочка следов на снегу. Ему вручили требование о явке на прием, но к судебным приставам он не пошел.

Тогда исполнители вновь решили навестить неплательщика. Судебные приставы узнали, что мужчина временно подрабатывает у односельчанина, судебные приставы туда.

Местный житель задумал обустроить на своем участке колодец и для проведения земляных работ нанял несколько человек, в том числе и неплательщика, - сообщили в службе судебных приставов. - Однако среди рабочих приставы должника не увидели. Но они обратили внимание на напряженные лица рабочих, бросающих беглые взгляды в сторону колодца. Тогда инспекторы заглянули внутрь вырытой ямы: там в неудобной позе и был обнаружен разыскиваемый. Раздосадованного мужчину вежливо попросили покинуть убежище.

Должник клятвенно заверил, что начнет погашать долг сразу после того, как ему заплатят за рытье колодца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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