В Прикамье выделят 1,3 млрд рублей на благоустройство дворов и парков

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-15T07:00:13+03:00

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На заседании правительства было принято решение об увеличении финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

- Только из федерального бюджета край получит более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство будет направлено 1,3 млрд рублей, - заявил губернатор Прикамья Максим Решетников.

Проект поменял статус с приоритетного на национальный, поэтому финансирование со стороны федерации составляет 95% и только 5% требуется от краевых и местных властей. При этом край сохранит объём выделяемых средств, что позволит направить часть денег на устройство освещения и мест сбора твердых коммунальных отходов.

- Участником программы может стать каждый житель Пермского края, - сообщил и.о министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын. - Для этого собственникам дома необходимо подать заявку на благоустройство своего двора в местную администрацию. Порядок и сроки подачи заявок определяются муниципальным образованием самостоятельно

Отметим, программа по формированию комфортной городской среды действует в регионе с 2017 года и рассчитана до 2024 года. За два года в регионе было приведены в порядок 960 дворов, 185 общественных пространств, 10 парков – всего более 1150 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU