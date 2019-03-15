Снова ЧП: в прикамской больнице обвалилась крыша

СЕГОДНЯ 06:46 2019-03-15T06:46:27+03:00

К счастью никто не пострадал, хотя в амбулатории шел прием пациентов

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В Кунгурском районе вновь произошло ЧП. Мы уже рассказывали о том, что под тяжестью снега рухнула крыша самого известного исторического памятника города – Гостиного двора. И вот новая напасть.

По словам очевидцев, 14 марта около 9.30 произошло ЧП в Неволинской сельской амбулатории. Прямо во время приема пациентов начала обваливаться крыша в пристрое главного входа.

- На этот момент шел детский и взрослый прием! – пишут испуганные жители села. К счастью, пострадавших нет, так как крыша до конца не обвалилась.

На фото видно, что здание находится в ужасном состоянии, окна заколочены, крыша практически полностью обрушена. Многие пользователи соцсетей даже усомнились в том, что здание амбулатории эксплуатируется.

Селяне говорят, что прием пациентов будет проходить через запасной выход, но он также находится в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU