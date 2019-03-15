В Перми поставщик лечебного питания подделывал документы, чтобы победить в конкурсе

СЕГОДНЯ 06:16 2019-03-15T06:16:38+03:00

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Пермское УФАС обнаружил, что индивидуальный предприниматель подделал документы, чтобы победить в конкурсе на поставку лечебного питания в Коми-Пермяцкий окружной противотуберкулезный диспансер в 2016-2017 годы.

Для участия в конкурсе подрядчик должен был выполнить ряд требований. В частности, он должен был иметь договор со специализированными работниками и врача-диетолога в штате.

ИП Маринкина приложила к заявке на участие в конкурсе копии документов, подтверждающие, что у нее в штате трудятся три врача-диетолога, однако позже выяснилось, что документы были сфальсифицированы.

- Подпись работника в трудовом договоре была подделана, а сам работник ничего не знал о том, что работает у ИП Маринкиной, - прокомментировала начальник отдела УФАС Мария Герасимова. - А другой врач-диетолог к работе на предпринимателя так и не приступил – трудовой договор с ним был расторгнут.

УФАС по Пермскому краю выдало ИП Маринкиной предупреждение, согласно которому, предприниматель должен устранить нарушение и не допускать подобного впредь. Если предупреждение не будет исполнено, антимонопольный орган будет решать вопрос о возбуждении дела и привлечении виновных лиц к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU