Два самолета, летевшие в Екатеринбург, совершили вынужденную посадку в Перми

СЕГОДНЯ 06:05 2019-03-15T06:05:39+03:00

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Накануне, 14 марта, в пермском аэропорту «Большое Савино» совершили вынужденную посадку два лайнера, летевшие в енкатеринбургский аэропорт «Кольцово». Как сообщает агентство ТАСС, лайнеры изменили маршрут из-за сильного снегопада и метели.

Так, в Перми приземлились самолет авиакомпании Russian Airlines, который выполнял рейс Шарджа (ОАЭ) – Екатеринбург, второй авиаперевозчика S7 летел из Москвыв Екатеринбург. Оба лайнера пробыли в Перми около сорока минут и улетели в Екатеринбург, когда погода в Свердловской области немного улучшилась.

Еще два самолета, которые не принял аэропорт «Кольцово», улетели на запасной аэродром в Уфу.

Тем временем, вчера в Перми силовики с автоматами перекрывали Центральный рынок. Наш фотограф, оказавшийся на месте событий, заметил, что силовики проверяют все машины, а также документы у мигрантов. От комментариев отказываются. Мы поинтересовались о том, что происходит в полиции и ФСБ. Ответ был один:

- Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU