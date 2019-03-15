«Любой парень может прийти к успеху». Прикамье впервые принимает легендарные соревнования по хоккею «Золотая шайба»

СЕГОДНЯ 05:41 2019-03-15T05:42:47+03:00

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В это воскресенье, 17 марта, стартуют легендарные хоккейные соревнования для юных хоккеистов «Золотая шайба». Любой простой парень может прийти к успеху, если приложит достаточно усилий. Для многих знаменитых хоккеистов этот детский турнир стал первой ступенью к успеху. В «Золотой шайбе» в различные годы принимали участие легендарные хоккеисты, олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, а также серебряный призер молодежного чемпионата мира Евгений Кетов из Губахи.

Матчи будут проходить на четырех площадках – в УДС «Молот», СК им. Сухарева и СК «Победа» в Перми и СК «Ледовый» в Краснокамске. Титул победителя оспорят 64 команды из 62 регионов. В их числе три прикамские команды.

По итогам жеребьевки соликамский «Металлург» попал в группу В вместе с «Полюсом» из Приморского края, «Новчиком» из Чувашии и командой из Самарской области.

Команда «Гайва» сыграет с «Торпедо» из Нижнего Новгорода, «Трудом» из Ненецкого автономного округа и командой из Пензенской области в группе С. Команде «Прометей» из поселка Павловский предстоит сразиться силами с «Искрой» из Костромской области, командой «ГудГол07» из Санкт-Петербурга и «Олимпией» из Кировской области.

Всего в Пермский край приедут порядка 1300 спортсменов. Соревнования посетят и звезды отечественного хоккея – знаменитый голкипер, олимпийский чемпион Владимир Мышкин и олимпийский чемпион Юрий Блинов. А вот Владислав Третьяк в Пермь не приедет. Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион в Пермь не приедет. «Золотой шайбе» он предпочел турнир среди детских домов в Екатеринбурге. Но он обещал приехать на открытие ледовой арены в Губахе.

- В этом году победителям турнира впервые вручат переходящий кубок, который разрабатывался при участии внука основателя турнира, легендарного советского тренера Анатолия Тарасова Алексея, - сообщил президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов. – Нашим трем командам будет тяжело бороться с командами из Татарстана и Башкортостана. Будет хорошо, если мы попадем в десятку сильнейших. Но, как говорится, лед скользкий, шайба круглая, все может случиться.

ИСТОЧНИК KP.RU