«Все живы?» Жители Березников испугались громкого хлопка
Сегодня в пабликах города Березники «ВКонтакте» обсуждают громкий хлопок, который, кажется, слышали все местные жители.
- Все живы? - пишут администраторы группы.
«Аж дом встряхнуло», «Город промышленный. Мало ли что? Естественно, народ сразу паникует!», «Я думала, снег с крыши упал», «У нас во дворе все машины «заорали», «Как хлопнуло, у нас как будто дом подпрыгнул, на Свободе живём».
Но некоторые предполагают, что дело в самолете.
- Друзья, без паники! Хлопок, который напугал весь город и наших соседей – это звук сверхзвукового самолета, - написал пользователь соцсетей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Березниках в девять утра в салоне троллейбуса шестого маршрута в Березниках раздался сильный хлопок. Одному из пассажиров расцарапало лицо песком, который взрывная волна забросила с улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU