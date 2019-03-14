2019-03-14T16:45:44+03:00
Происшествия

«Все живы?» Жители Березников испугались громкого хлопка

Свои версии о произошедшем они выдвигают в соцсетях
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня в пабликах города Березники «ВКонтакте» обсуждают громкий хлопок, который, кажется, слышали все местные жители.

- Все живы? - пишут администраторы группы.

«Аж дом встряхнуло», «Город промышленный. Мало ли что? Естественно, народ сразу паникует!», «Я думала, снег с крыши упал», «У нас во дворе все машины «заорали», «Как хлопнуло, у нас как будто дом подпрыгнул, на Свободе живём».

Но некоторые предполагают, что дело в самолете.

- Друзья, без паники! Хлопок, который напугал весь город и наших соседей – это звук сверхзвукового самолета, - написал пользователь соцсетей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Березниках в девять утра в салоне троллейбуса шестого маршрута в Березниках раздался сильный хлопок. Одному из пассажиров расцарапало лицо песком, который взрывная волна забросила с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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