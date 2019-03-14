«Откуда мне знать, что вы выходите». В Перми кондуктор накричала на бабушку с 3-летним внуком, которые выпали из автобуса

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-14T17:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной конфликт между кондуктором и пожилой женщиной разгорелся сегодня в Перми. Бабушка с трехлетним внуком пытались выйти из автобуса №19, а водитель уже нажал на газ. В результате женщина с ребенком выпала из салона автобуса на асфальт. Хорошо еще не под колеса автобуса.

Дело происходило прямо в центре города на Комсомольском проспекте на остановке «Кристалл». Очевидцы сняли на видео последствия происшествия и опубликовали в социальных сетях.

Женщине помогли подняться. На кадрах видео видно, как прохожие пытаются очистить от грязи плащ женщины. А кондуктор в это время вышла из салона и стала кричать на пенсионерку. Она заявила, что бабушка стала выскакивать из автобуса буквально на ходу.

На видео слышно, как кондуктор заявляет: «Вы должны сказать кондуктору заранее, что вы выходите. Если вы сидите до последнего, я откуда знаю, что вы сейчас выходить будете? На что бабушка ответила — «Я не одна сижу, а с ребенком. И ребенку 3 года, а не 20 лет!».

Затем к месту происшествия приехала "скорая" и пожарные.

Ранее мы писали, что в Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU