В Перми силовики с автоматами перекрыли Центральный рынок

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-14T14:52:32+03:00

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Сегодня, 14 марта, силовики перекрыли Центральный рынок.

- На площади у ЦКР куча полиции с автоматами, - написал очевидец происходящего в соцсетях. – Сам рынок перекрыли, никого не впускают и не выпускают. Что за рейд такой?

Мы поинтересовались о том, что происходит в полиции и ФСБ. Ответ был один:

- Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия.

Наш фотограф, оказавшийся на месте событий, заметил, что силовики проверяют все машины, а также документы у мигрантов. От комментариев отказываются.

Накануне мы писали, что в Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг» из-за забытой сумки. Кто-то забыл сумку. Руководство торгового центра приняло решение вывести всех на улицу. Была включена пожарная сигнализация. На место происшествия выехал кинолог с собакой. В сумке оказались личные вещи. Никакой угрозы они не представляли.

ИСТОЧНИК KP.RU