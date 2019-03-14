В Перми силовики с автоматами перекрыли Центральный рынок
Сегодня, 14 марта, силовики перекрыли Центральный рынок.
- На площади у ЦКР куча полиции с автоматами, - написал очевидец происходящего в соцсетях. – Сам рынок перекрыли, никого не впускают и не выпускают. Что за рейд такой?
Мы поинтересовались о том, что происходит в полиции и ФСБ. Ответ был один:
- Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия.
Наш фотограф, оказавшийся на месте событий, заметил, что силовики проверяют все машины, а также документы у мигрантов. От комментариев отказываются.
Накануне мы писали, что в Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг» из-за забытой сумки. Кто-то забыл сумку. Руководство торгового центра приняло решение вывести всех на улицу. Была включена пожарная сигнализация. На место происшествия выехал кинолог с собакой. В сумке оказались личные вещи. Никакой угрозы они не представляли.
ИСТОЧНИК KP.RU