Пермская банда накачала нефти на 11,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-14T14:08:19+03:00

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С октября 2016 года по февраль 2018 года четыре жителя Пермского района занимались хищением нефти и нефтепродуктов. Вблизи населенных пунктов района они делали врезки и качали оттуда нефть. АО «Транснефть - Прикамье» и ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» они причинили ущерб в размере более 11 миллионов и более 461 тысячи соответственно.

- Все обвиняемые в краже из нефтепроводов полностью признали свою вину, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Трое из них заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении четвертого участника преступной группы на основании его ходатайства будет рассмотрено в особом порядке.

Тем временем, в Перми руководство управляющей компании похитило со счета капремонта 45 тысяч рублей. Также был подделан протокол общего собрания собственников. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU