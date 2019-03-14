2019-03-14T13:45:29+03:00
Происшествия

В Прикамье подросток украл с банковской карточки пожилой женщины 166 тысяч рублей

На похищенные деньги он купил себе машину
Константин КЯКИНЕН
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фото: СУ СКРфото: СУ СКР
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В Кизеле 16-летний подросток пришел к своей подруге. Девушка воспользовалась его телефоном и перевела с банковской карточки своей 72-летней бабушки деньги на семейные нужды, но забыла закрыть мобильное приложение. Парень не стал его закрывать, более того, он перевел 166 тысяч рублей, принадлежавшие пожилой женщине, на свой счет. На похищенные с банковской карточки деньги он купил себе автомобиль.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело. На купленную машину подростка наложен арест. Расследование уголовного дела закончено, сообщили в краевом следственном комитете. Дело передано в суд.

Ранее мы писали, что в Перми руководство управляющей компании похитило со счета капремонта 45 тысяч рублей. Также был подделан протокол общего собрания собственников

ИСТОЧНИК KP.RU

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