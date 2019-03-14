Пермяк нашел на улице гроб, но побоялся его открыть

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-14T13:20:32+03:00

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Рано утром пермяк шел на работу и увидел на обочине дороги … гроб

-Иду утром на работу, полусонный, глаза еле открыты и вижу лежит гроб напротив гаражей. И тут я резко проснулся, – написал Сергей в соцсетях.

Дело происходило в микрорайоне Заозерье. Мужчина сфотографировал находку, но побоялся открыть гроб. Он пошел на работу, а сотрудники пермской полиции решили проверить информацию.

- Гроб оказался пустым, - сообщили в полиции. – Откуда он появился на улице, неизвестно. Куда его отвезли? В службу ритуальных услуг.

Тем временем, руководство сельхозкооператива «Северный» в Соликамске, где погибли коровы, оштрафуют. На ферме захоронили туши животных только после сообщений в СМИ. Также животных хозяйства проверили лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Результат по всем экспертизам отрицательный.

ИСТОЧНИК KP.RU