Пермяк нашел на улице гроб, но побоялся его открыть
Рано утром пермяк шел на работу и увидел на обочине дороги … гроб
-Иду утром на работу, полусонный, глаза еле открыты и вижу лежит гроб напротив гаражей. И тут я резко проснулся, – написал Сергей в соцсетях.
Дело происходило в микрорайоне Заозерье. Мужчина сфотографировал находку, но побоялся открыть гроб. Он пошел на работу, а сотрудники пермской полиции решили проверить информацию.
- Гроб оказался пустым, - сообщили в полиции. – Откуда он появился на улице, неизвестно. Куда его отвезли? В службу ритуальных услуг.
Тем временем, руководство сельхозкооператива «Северный» в Соликамске, где погибли коровы, оштрафуют. На ферме захоронили туши животных только после сообщений в СМИ. Также животных хозяйства проверили лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Результат по всем экспертизам отрицательный.
ИСТОЧНИК KP.RU