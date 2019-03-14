Доброе фото: спасатели сняли с крыши маленького котенка, который спрятался от собак

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-14T13:02:07+03:00

Он забрался на здание Перми высотой 9 метров и не мог спуститься

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Сотрудники пермской городской службы спасения сняли с крыши маленького котенка. Он забрался на девятиметровое здание центрального теплового пункта на ул. Танкистов, 6, спасаясь от бродячих собак. А самостоятельно спуститься не мог. На крыше он пробыл несколько дней.

В службу спасения позвонили женщина и попросила спасателей снять бедное животное с крыши. Сотрудники службы спасения сняли котенка и отдали женщине. К сожалению, о дальнейшей судьбе котенка ничего неизвестно – взяла ли добросердечная пермячка его себе или отдала кому-то.

А вот лис Фокс, которого спасали ветеринары, к сожалению, умер. Накануне поздно вечером руководитель Пермской станции скорой помощи животным Семен Филипповский сообщил грустную весть: умер лис Фокс.

- Беги по радуге, Фокс, - написал Семен на своей страничке. - Пусть тебе будет спокойно в твоем небесном лесу

ИСТОЧНИК KP.RU