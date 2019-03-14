Губернатор Прикамья устроил разнос правительству за покупку гаджетов за бюджетные деньги

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-14T12:13:42+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании краевого правительства коснулся темы, о которой он узнал из обзора СМИ. Он указал на недопустимость закупки 12 смартфонов для нужд правительства за бюджетные деньги. Он попросил руководителя аппарата правительства Елену Лопаеву проверить целесообразность закупки гаджетов за бюджетные деньги, как для министерств, так и для самого аппарата.

Напомним, аппарат правительства Пермского края объявил электронный аукцион на покупку смартфонов. Победитель аукциона должен поставить 12 телефонов. Цена контракта - 367,6 тысяч рублей. Гаджеты должны быть черного цвета, с поддержкой сети до 4G, диагональю не менее 5,7 дюймов, с форматом SIM-карт Nano. Мобильные устройства должны иметь 8 ядер, встроенную память на 64 Гб.

Тем временем, в Перми руководство управляющей компании похитило со счета капремонта 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU