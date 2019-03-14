За «марки» из Германии пермяк получил один год лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-14T12:52:48+03:00

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В Перми за контрабанду и хранение запрещенных веществ осужден 22-летний молодой человек. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали пермяка осенью прошлого года после получения им почтового отправления из Германии. Внутри конверта полицейские обнаружили «марки». Молодой человек признался, что заказал запрещенные вещества для личного использования, а до этого употреблял наркотики для борьбы с депрессией. В ходе обысков по месту жительства стражи порядка также обнаружили у него более 10 граммов марихуаны.

Свердловский районный суд признал молодого человека виновным и приговорил к одному году год лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 30 тысяч рублей. Осужденный подал апелляцию, но Пермский краевой суд оставил приговор первой инстанции без изменений, сообщили в краевой полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/697109" frameborder="0"></iframe> Пермяка осудили за "марки" с запрещенными веществами.

ИСТОЧНИК KP.RU