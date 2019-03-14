2019-03-14T11:20:53+03:00
Происшествия

В Прикамье горела девятиэтажка

Восемь жильцов самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Накануне, 13 марта, днем произошел пожар в девятиэтажном доме по ул. Камской в Чайковском. До прибытия пожарной охраны 8 жильцов многоэтажного дома эвакуировались самостоятельно.

В ликвидации пожара участвовали два звена газодымозащитной службы, 10 огнеборцев на трех пожарных машинах, - сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ по Пермскому краю. – Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Обгорели доски и утеплитель в перекрытии мусоросборной камеры на 1 этаже.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Проводится проверка.

Мы сообщали о том, что в Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг» из-за забытой сумки. Руководство торгового центра приняло решение вывести всех на улицу. Была включена пожарная сигнализация. На место происшествия выехал кинолог с собакой. В сумке оказались личные вещи. Никакой угрозы они не представляли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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