В Прикамье горела девятиэтажка

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-14T11:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 13 марта, днем произошел пожар в девятиэтажном доме по ул. Камской в Чайковском. До прибытия пожарной охраны 8 жильцов многоэтажного дома эвакуировались самостоятельно.

В ликвидации пожара участвовали два звена газодымозащитной службы, 10 огнеборцев на трех пожарных машинах, - сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ по Пермскому краю. – Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Обгорели доски и утеплитель в перекрытии мусоросборной камеры на 1 этаже.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Проводится проверка.

Мы сообщали о том, что в Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг» из-за забытой сумки. Руководство торгового центра приняло решение вывести всех на улицу. Была включена пожарная сигнализация. На место происшествия выехал кинолог с собакой. В сумке оказались личные вещи. Никакой угрозы они не представляли.

ИСТОЧНИК KP.RU