В Кунгуре крыша Гостиного двора рухнула под тяжестью снега

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-14T11:08:11+03:00

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12 марта в Кунгуре рухнула крыша Гостиного двора. Деревянные балки не выдержали тяжести снега. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители.

- Городским коммунальщикам должно быть стыдно: гостиный двор является одним из символов купеческого города, памятником торгового зодчества и имеет статус объекта культурного наследия России, - пишут местные жители.

Пострадавших, кроме самого памятника культуры, нет. Место обрушения обтянули сигнальной лентой, остатки снега с крыши убрали.

Отметим, что Гостиный двор, расположенный на Соборной площади в Кунгуре, построили еще в 1876 году. Зданий подобного типа всего три: в Кунгуре, Костроме и Санкт-Петербурге. Гостиный двор находится в краевой собственности. До реконструкции исторического памятника руки ни у кого так и не дошли. Возможно, что благодаря этому инциденту власти вспомнят о нем и займутся реставрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU