АО «ПЗСП» примет участие в «Ярмарке недвижимости»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-14T09:32:50+03:00

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Большая ярмарка недвижимости пройдет в ближайшую субботу, 16 марта, с 11.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, 72 в офисе ПАО «Сбербанк». В ней примут участие крупнейшие застройщики Петербурга, Москвы и Перми, в том числе и АО «ПЗСП».

В рамках мероприятия пермяки смогут узнать об объектах недвижимости, реализуемых ПЗСП, среди которых каждый сможет выбрать подходящий вариант и сразу на месте забронировать его, а также оформить заявку на ипотечное кредитование.

Специалист АО «ПЗСП» расскажет о действующих акциях и скидках на квартиры, предоставляемых предприятием. Так, сегодня действует акция на жильё в строящемся доме по ул. Целинная, 57/3 в микрорайоне Вышка-2. В рамках акции застройщик предоставляет скиду в 5% на некоторые квартиры по этому адресу. Воспользоваться предложением можно с 11 марта до конца мая 2019 года. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 рублей.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU