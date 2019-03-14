2019-03-14T09:20:23+03:00
Общество

Пропавшего пермяка нашли в больнице в состоянии комы

39-летний Сергей С. находится в реанимации
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

В Перми несколько дней искали пропавшего 39-летнего мужчину. Напомним, 9 марта Сергей С. ушел из гостей и отправился на остановку, чтобы уехать домой. Но так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Пермяка искали несколько дней. Только 13 марта стало известно, что он находится в больнице.

- Он был в коме, - рассказала нам его сестра. - Сейчас его подключили к ИВЛ. Пока не ясно, что с ним произошло. Полиция разбирается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске. Когда это произошло, родные и близкие пенсионерки обратились за помощью в полицию и к волонтерам. В последний раз ее видели в отделении полиции в Кировском районе. Объявления о пропаже женщины были опубликованы в соцсетях, распечатаны и наклеены на остановках. В итоге пропавшую пенсионерку нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
АО «ПЗСП» примет участие в «Ярмарке недвижимости»
В Прикамье завод загрязнял реку вредными веществами
«Риск быть отчисленными». Ради пропаганды ЗОЖ пермские студенты выложили фото с банками пива
В Перми руководство управляющей компании похитило со счета капремонта 45 тысяч рублей
«Почта России» создаст в Перми новый логистический центр в конце 2020 года
В Прикамье подорожали рыба, овощи и сосиски
Проезд в общественном транспорте Прикамья можно будет оплатить по безналу
В Перми скончался лис Фокс, которого спасали ветеринары
65-летняя учредитель пермского кооператива «Альянс Инвест» похитила у вкладчиков 4 миллиона рублей
«Сидит у окна и зовет маму». 2-летнего брошенного мальчика из больницы Кудымкара направят в Центр помощи детям
В Прикамье рухнула крыша двухэтажного офисного здания
Власти Перми наказали управляющую компанию, которая обслуживала дом на Горняков, где рухнули балконы