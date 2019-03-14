Пропавшего пермяка нашли в больнице в состоянии комы

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-14T09:20:23+03:00

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В Перми несколько дней искали пропавшего 39-летнего мужчину. Напомним, 9 марта Сергей С. ушел из гостей и отправился на остановку, чтобы уехать домой. Но так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Пермяка искали несколько дней. Только 13 марта стало известно, что он находится в больнице.

- Он был в коме, - рассказала нам его сестра. - Сейчас его подключили к ИВЛ. Пока не ясно, что с ним произошло. Полиция разбирается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске. Когда это произошло, родные и близкие пенсионерки обратились за помощью в полицию и к волонтерам. В последний раз ее видели в отделении полиции в Кировском районе. Объявления о пропаже женщины были опубликованы в соцсетях, распечатаны и наклеены на остановках. В итоге пропавшую пенсионерку нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU