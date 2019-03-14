В Прикамье завод загрязнял реку вредными веществами

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-14T07:42:08+03:00

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ООО «ММК - Лысьвенский металлургический завод» сбрасывал сточные воды в реку Лысьва. В ходе проверки городская прокуратура сделала отбор проб сточных вод. Экспертиза показала превышение допустимой концентрации вредных веществ, в том числе железа, свинца, цинка и сульфат-иона.

- По итогам проверки директору ООО «ММК - Лысьвенский металлургический завод» внесено представление, начальник участка очистки промышленных стоков привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Сейчас выявленные нарушения устранены в полном объеме

Ранее мы писали, что в Прикамье рабочего насмерть придавило пятитонным станком. Трагедия случилась на одном из предприятий Кунгура 11 марта. Рабочего придавило станком весом в пять тонн. Дело о смерти рабочего расследуется в территориальном отделе СУ СК РФ в Кунгуре. Сейчас выясняются причины происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU