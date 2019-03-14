«Риск быть отчисленными». Ради пропаганды ЗОЖ пермские студенты выложили фото с банками пива
Студенты кафедры психологии Пермского университета необычным образом решили бороться с пагубными привычками. В стенах классического университета они сделали фотографию с перевернутыми банками пива. Интересно, что вместе со студентами в фотосессии снялся и преподаватель кафедры журналистики университета.
- Клин клинским вышибают, - сообщили ребята в соцсетях. - А если не срабатывает, то на помощь придут клинические психологи!
Ради пропаганды здорового образа жизни студенты даже не боятся санкций.
- Именно от тебя зависит будущее этих молодых и горячих, - говорят будущие психологи. -Ради фото подвергли себя риску быть отчисленными.
Ранее мы писали, что в школе Прикамья произошло ЧП - ученик стрелял из винтовки в мишень, но пуля отрикошетила и попала в его одноклассницу. В начале марта дети одной из школ Березников готовились к игре «Зарница». Тренировались они в спортивном зале. Один из учеников стрелял по мишеням, но промахнулся. Пуля отрикошетила от стены и попала в паховую область правой ноги его одноклассницы.
ИСТОЧНИК KP.RU