2019-03-14T08:48:02+03:00
Общество

«Риск быть отчисленными». Ради пропаганды ЗОЖ пермские студенты выложили фото с банками пива

В антирекламе снялся даже преподаватель Пермского университета
Константин КЯКИНЕН
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Фото: Марина Виленская/vk.comФото: Марина Виленская/vk.com
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Студенты кафедры психологии Пермского университета необычным образом решили бороться с пагубными привычками. В стенах классического университета они сделали фотографию с перевернутыми банками пива. Интересно, что вместе со студентами в фотосессии снялся и преподаватель кафедры журналистики университета.

- Клин клинским вышибают, - сообщили ребята в соцсетях. - А если не срабатывает, то на помощь придут клинические психологи!

Ради пропаганды здорового образа жизни студенты даже не боятся санкций.

- Именно от тебя зависит будущее этих молодых и горячих, - говорят будущие психологи. -Ради фото подвергли себя риску быть отчисленными.

Ранее мы писали, что в школе Прикамья произошло ЧП - ученик стрелял из винтовки в мишень, но пуля отрикошетила и попала в его одноклассницу. В начале марта дети одной из школ Березников готовились к игре «Зарница». Тренировались они в спортивном зале. Один из учеников стрелял по мишеням, но промахнулся. Пуля отрикошетила от стены и попала в паховую область правой ноги его одноклассницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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