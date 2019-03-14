2019-03-14T06:59:33+03:00
Общество

В Перми руководство управляющей компании похитило со счета капремонта 45 тысяч рублей

Также был подделан протокол общего собрания собственников
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Дзержинского района выявил факт хищения денежных средств пермяков со специального счета для проведения капремонта.

Руководство управляющей компании ООО «УК «МаксКом» похитило со специального счета 45 тысяч рублей. Эти деньги собственники дома по ул. Рабочей, 3 собирали на капремонт. Средства были переведены на счет аффилированной организации, которая никаких работ по капремонту не производила. Также выяснилось, что УК подделало протокол внеочередного общего собрания собственников помещений.

- Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Мы также писали, что 65-летняя учредитель пермского кооператива «Альянс Инвест» похитила у вкладчиков 4 миллиона рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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