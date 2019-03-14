2019-03-14T06:46:01+03:00
Общество

«Почта России» создаст в Перми новый логистический центр в конце 2020 года

На его базе будет создано 300 рабочих мест
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Площадь логистического центра «Почты России», который будет построен в Пермском крае, составит 20-25 тысяч квадратных метров. По словам генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова, объект появится уже в четвертом квартале 2020 года. На его базе будут созданы 300 новых рабочих мест. А общая сумма инвестиций составит, по предварительным данным, порядка 1,5 млрд рублей.

Напомним, Меморандум о сотрудничестве между Пермским краем и «Почтой России» был подписан в октябре 2018 года. В регионе работают 716 отделений почтовой связи, из них 507 находятся в сельской местности. Основными направлениями взаимодействия в этом году станут повышение качества и доступности почтовой связи на территории края, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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