В Прикамье подорожали рыба, овощи и сосиски

СЕГОДНЯ 06:30 2019-03-14T06:30:20+03:00

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В Пермском крае вновь дорожают продукты питания. Стоимость минимального набора в феврале увеличилась по сравнению с декабрем прошлого года на 2,76% и составила 3827 рублей на человека. Так, в среднем на 6% подорожали овощи. Из фруктов и цитрусовых подешевели на 0,61-8,68% сухофрукты, лимоны, апельсины. Прирост цен на остальной ассортимент сложился в диапазоне от 0,58-9,41%. Стоимость сосисок, сарделек и баранины выросла на 0,5-2%. Рыбные консервы, а также охлажденная и мороженая рыба подорожали на 1–4%. Дороже стала гречка и пшено.

А вот молочные продукты (кроме сухих смесей и сгущенного молока) подешевели на 0,64-2,78%. Снизились в диапазоне от 0,12% до 2,78% цены на алкогольные и безалкогольные напитки. Дешевле по сравнению с предыдущим месяцем стали сахар, растворимый кофе, чай в пакетиках, масло подсолнечное, яйца куриные.

В целом, в феврале в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,17%.

ИСТОЧНИК KP.RU