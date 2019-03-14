2019-03-14T06:09:51+03:00
Общество

Проезд в общественном транспорте Прикамья можно будет оплатить по безналу

Запуск пилотной системы намечен на май этого года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Пермском крае подведены итоги конкурса на создание Единой автоматизированной системы оплаты проезда. По итогам аукциона победителем признано ЗАО «Золотая Корона». С компанией заключен контракт на 23 млн рублей. Запуск «пилота» системы произойдёт в Перми в мае текущего года.

- Задача исполнителя контракта - создание и аттестация единого программно-технического решения для учета оплаты, регистрации факта проезда в транспорте безналичными платежными средствами, а также получение полных и достоверных данных о пассажиропотоке на маршрутах регулярных перевозок Пермского края, - сообщили в региональном минтрансе.

Предполагается, что во всем Пермском крае проезд можно будет оплатить банковской картой. Пермский край станет одним из первых регионов страны, внедряющим систему с зоной покрытия всего субъекта, включая межмуниципальные перевозки. В год только межмуниципальными рейсы перевозят более 10 млн человек. Отметим, такая система уже внедрена в 24 городах России, готовится к сдаче – в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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