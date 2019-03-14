2019-03-14T05:58:13+03:00
Происшествия

В Перми скончался лис Фокс, которого спасали ветеринары

Еще совсем недавно зверь бегал по лесу, но его сбила машина в районе Соснового бора в Перми
Константин КЯКИНЕН
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Фото: группа ВК «Zoohelp Антидогхантер Пермь»Фото: группа ВК «Zoohelp Антидогхантер Пермь»
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Накануне поздно вечером руководитель Пермской станции скорой помощи животным Семен Филипповский сообщил грустную весть: умер лис Фокс.

- Беги по радуге, Фокс, - написал Семен на своей страничке. - Пусть тебе будет спокойно в твоем небесном лесу

Еще совсем недавно зверь бегал по лесу, но его сбила машина в районе Соснового бора в Перми

- Добрые люди его подобрали, привезли в Пермь, пытались обзванивать ветклиники, но там получили отказ, и увезли его снова в лес, на прежнее место, - говорит Семен Филипповский. – Но потом догадались позвонить нам. В итоге помимо перелома таза Фокс получил еще и сильное переохлаждение.

К сожалению, ветеринарам так и не удалось выходить бедное животное.

Ранее мы рассказывали, как гончий пес и дикий лисенок успокаивают друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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