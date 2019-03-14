В Перми скончался лис Фокс, которого спасали ветеринары
Накануне поздно вечером руководитель Пермской станции скорой помощи животным Семен Филипповский сообщил грустную весть: умер лис Фокс.
- Беги по радуге, Фокс, - написал Семен на своей страничке. - Пусть тебе будет спокойно в твоем небесном лесу
Еще совсем недавно зверь бегал по лесу, но его сбила машина в районе Соснового бора в Перми
- Добрые люди его подобрали, привезли в Пермь, пытались обзванивать ветклиники, но там получили отказ, и увезли его снова в лес, на прежнее место, - говорит Семен Филипповский. – Но потом догадались позвонить нам. В итоге помимо перелома таза Фокс получил еще и сильное переохлаждение.
К сожалению, ветеринарам так и не удалось выходить бедное животное.
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ИСТОЧНИК KP.RU