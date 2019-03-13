«Сидит у окна и зовет маму». 2-летнего брошенного мальчика из больницы Кудымкара направят в Центр помощи детям
2-летнего мальчика из больницы Кудымкара после обследования переведут в Центр помощи детям.
Напомним, малыш неделю лежал в больнице совсем один - мама не находилась с ним и даже не навещала.
- Он все время сидел у окна и звал маму. Сейчас ему принесли игрушки, так он немного отвлекся, - приводил портал «ВКурсе.ру» слова мамы одного из пациентов.
Мальчику стали приносить игрушки, памперсы и сладости. Он оживился, но все равно иногда подбегал к окну и звал маму.
Как нам сообщили в пресс-службе Минсоцразвития, семья мальчика с 2018 года находится на сопровождении.
- Имеется информация, о том, что родители недолжным образом занимались воспитанием детей, - рассказали в пресс-службе. - Учитывая это, социальными службами принято решение о временном помещении детей, в том числе и мальчика из больницы, в Центр помощи детям. С родителями проводится профилактическая работа. Вопрос дальнейшего устройства детей на данный момент не рассматривается.
ИСТОЧНИК KP.RU