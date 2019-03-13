2019-03-13T15:17:48+03:00
Общество

«Сидит у окна и зовет маму». 2-летнего брошенного мальчика из больницы Кудымкара направят в Центр помощи детям

Сейчас малыш еще проходит обследование
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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2-летнего мальчика из больницы Кудымкара после обследования переведут в Центр помощи детям.

Напомним, малыш неделю лежал в больнице совсем один - мама не находилась с ним и даже не навещала.

- Он все время сидел у окна и звал маму. Сейчас ему принесли игрушки, так он немного отвлекся, - приводил портал «ВКурсе.ру» слова мамы одного из пациентов.

Мальчику стали приносить игрушки, памперсы и сладости. Он оживился, но все равно иногда подбегал к окну и звал маму.

Как нам сообщили в пресс-службе Минсоцразвития, семья мальчика с 2018 года находится на сопровождении.

- Имеется информация, о том, что родители недолжным образом занимались воспитанием детей, - рассказали в пресс-службе. - Учитывая это, социальными службами принято решение о временном помещении детей, в том числе и мальчика из больницы, в Центр помощи детям. С родителями проводится профилактическая работа. Вопрос дальнейшего устройства детей на данный момент не рассматривается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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