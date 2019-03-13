2019-03-13T15:18:52+03:00
Происшествия

В Прикамье рухнула крыша двухэтажного офисного здания

К счастью, никто не пострадал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
кадр из видео "ЧП.ПЕРМСКИЙ КРАЙ"кадр из видео "ЧП.ПЕРМСКИЙ КРАЙ"
Изменить размер текста:

Очевидцы на видео сняли рухнувшую крышу здания на улице Советской в Кизеле и выложили в паблик "ЧП. ПЕРМСКИЙ КРАЙ". 13 марта кровля провисла под тяжестью снега.

- Обрушились чердачные перекрытия, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Офисное здание не эксплуатировалось, никто в результате ЧП не пострадал.

Тем не менее, оказалось, что не все здание пустовало. Некоторые помещения в пристрое двухэтажного строения были приспособлены под офис.

К сожалению, такая картина в Прикамье наблюдается повсеместно. Так, фотографиями обрушившегося потолка поделились хозяева квартиры на третьем этаже дома по ул. Куйбышева, 149. По словам авторов фото, они много раз обращались в управляющую компанию «Мой дом», но там ничего не предпринимали. И вот ночью потолок упал.

А в Дзержинском районе упавший снег снес несколько балконов в доме по ул. Горняков, 7. Дом вот уже год признан аварийным, но люди продолжают жить в ужасных условиях.

В Прикамье рухнуло двухэтажное здание.Видео: https://vk.com/chpperm159

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
65-летняя учредитель пермского кооператива «Альянс Инвест» похитила у вкладчиков 4 миллиона рублей
«Сидит у окна и зовет маму». 2-летнего брошенного мальчика из больницы Кудымкара направят в Центр помощи детям
Власти Перми наказали управляющую компанию, которая обслуживала дом на Горняков, где рухнули балконы
Пермский «Спаситель» вернулся из Ватикана на свое прежнее место
«За сутки квартира вся разрушилась». В Перми крыша дома практически развалилась
В Перми эвакуировали торговый центр «Айсберг» из-за забытой сумки
В Перми найден водитель «Тойоты», по вине которого девушка на «Мерседесе» угодила в столб
В Перми с 13 по 15 марта будет на время отключено аналоговое ТВ
«Заступился за даму». Мужчина битой избил соседа, который ударил женщину табуреткой
В горнолыжном центре «Губаха» состоится праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»
Максим Решетников принял участие в совещании Совета Безопасности России и полпреда Президента РФ в ПФО
«В стиле девяностых». В Прикамье за вымогательство осудили криминального авторитета и его братков
Губернатор Прикамья принял участие в Совете ПФО по поддержке молодёжи
«Подарок на совершеннолетие». В Прикамье горе-родитель заплатил 900 тысяч рублей алиментов
В Перми в годовщину воссоединения Крыма с Россией выступит Марина Хлебникова
В Перми женщина-водитель внедорожника сбила 10-летнюю девочку
«Нужно помочь маме». Детский омбудсмен попросила разобраться в ситуации с малышом из Перми, которого избили и выставили на балкон
В Перми появилось видео, как девушка на «Мерседесе», уходя от столкновения, врезается в столб
«Падают балконы и рушатся потолки». Пермяки жалуются на управляющие компании, которые не убирают снег с крыш
В Перми многострадальный манеж «Пермь Великая» должен открыть двери после 20 марта
Пермяк отсудил у продавца стоимость смартфона в двойном размере
Руководство сельхозкооператива «Северный» в Соликамске, где погибли коровы, оштрафуют
В Перми машина такси на большой скорости врезалась в магазин электроники