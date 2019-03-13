В Прикамье рухнула крыша двухэтажного офисного здания

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-13T15:18:52+03:00

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Очевидцы на видео сняли рухнувшую крышу здания на улице Советской в Кизеле и выложили в паблик "ЧП. ПЕРМСКИЙ КРАЙ". 13 марта кровля провисла под тяжестью снега.

- Обрушились чердачные перекрытия, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Офисное здание не эксплуатировалось, никто в результате ЧП не пострадал.

Тем не менее, оказалось, что не все здание пустовало. Некоторые помещения в пристрое двухэтажного строения были приспособлены под офис.

К сожалению, такая картина в Прикамье наблюдается повсеместно. Так, фотографиями обрушившегося потолка поделились хозяева квартиры на третьем этаже дома по ул. Куйбышева, 149. По словам авторов фото, они много раз обращались в управляющую компанию «Мой дом», но там ничего не предпринимали. И вот ночью потолок упал.

А в Дзержинском районе упавший снег снес несколько балконов в доме по ул. Горняков, 7. Дом вот уже год признан аварийным, но люди продолжают жить в ужасных условиях.

В Прикамье рухнуло двухэтажное здание.Видео: https://vk.com/chpperm159

ИСТОЧНИК KP.RU